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Kontrolden çıkan halk otobüsü eve girdi: 6 Yaralı

Karabük’te, Kayabaşı-Adatepe seferini yapan halk otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 2 katlı eve çarptı. 6 kişinin yaralandığı kazada otobüste sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kontrolden çıkan halk otobüsü eve girdi: 6 Yaralı

14 Kasım 2016 07:17
Kontrolden çıkan halk otobüsü eve girdi: 6 Yaralı - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Hacı Alay Caddesi’nde meydana geldi. Adatepe-Kayabaşı mahalleleri arasında sefer yapan Özkan Bozmaoğlu (25) yönetimindeki 78 BL 447 plakalı özel halk otobüsü, rampa aşağı indiği sırada Kayabaşı Mahallesi Hacı Alay Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan Abdullah Mangaloğlu'na ait 2 katlı eve girdi.

Çarpmanın etkisiyle evin alt ve üst katının birer odası göçtü. Alt kata molozlarla birlikte düşen 34 yaşındaki Meltem ve 8 yaşındaki Melek Güllü ile yolcular 10 yaşındaki Selma Bor, Hasan Hastürk (36), Nuriye Karataş (59) ve ön kısmı hurdaya dönen otobüste sıkışan sürücü Bozmaoğlu yaralandı. Olay yerine gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin yarın saat süren çalışması sonrası sürücü Bozmaoğlu, sıkıştığı yerden çıkartıldı. 

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Özkan Bozmaoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan bir bölümü yıkılan evin bitişiğindeki evinin girişinin yıkılması sonucu mahsur kalan astım hastası yaşlı bir vatandaş da merdiven yardımıyla aşağıya indirildi. Halk otobüsü çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafiğe kapanan cadde yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yasin Erdem
KARABÜK 


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