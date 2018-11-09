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Kontrolden çıkan otomobil baraja uçtu: 5 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil baraja uçtu: 5 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil baraja uçtu: 5 yaralı

Çorum’da kontrolden çıkan bir otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü bayan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 54 KH 665 plakalı otomobil baraj gölü etrafında seyir halindeyken kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada takla atarak yaklaşık 50 metre yuvarlanan araçta bulunan Buğra S. (22), Cengizhan Ö. (22), S.N. (15), Damla N. (21) ve Seda N. (21) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Uçuruma yuvarlanan otomobilin baraj gölüne düşmemesi olası bir faciayı önlerken kaza yapan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Bülent Özkaleli 

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