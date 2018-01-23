Kontrolden çıkan yolcu otobüsü kavşaktaki toprağa saplandı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.I. idaresindeki 44 PH 525 plakalı yolcu otobüsü Aksaray istikametinden Konya'ya seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerindeki kavşağa çıktı. Sürücü T.I.’nın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve kurtarma ekipleri tarafından araç yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma ile saplandığı yerden kurtarılırken, otobüsteki yolcular ise başka bir otobüsle gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin