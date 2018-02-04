Kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobil, motosiklet sürücüsünü canından ediyordu

Kaza, 1 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arabacıalanı Mahallesi Çark Caddesi üzerinde seyir halinde olan Burak D. (22) idaresindeki 14 GB 626 plakalı motosiklete, Mehmetçik Sokak'tan kontrolsüz bir şekilde ana caddeye çıkmak isteyen otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Burak D. otomobilin üzerinden bir kaç metre yükselerek yere çakıldı. Sürücünün motosiklet ekipmanlarının eksiksiz olması hayatını kurtardı. Yere çakılan sürücü olay yerinde baygınlık geçirdi. Kazayı gören vatandaşlar hemen yaralı sürücünün yanına koşarak konuyu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Burak D. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede ki tedavisi tamamlanan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Ekipmanları hayatını kurtardı"

Öte yandan, meydana gelen trafik kazası bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; otomobil sürücüsünün ara sokaktan ana caddeye kontrolsüz bir şekilde çıkması ve motosiklete çarpması görülüyor. Ve daha sonrasında çarpışmanın etkisiyle motosikletinden yere çakılarak bayılan gencin başına otomobil sürücüsü ve vatandaşların koştuğu görülüyor.

Burak Can Tokyürek

