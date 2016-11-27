Kaza, saat 05.30 sıralarında Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu Mezarlığı Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddialara göre, Turgay Girgin(27) yönetimindeki 34 VB 8199 plakalı motosiklet seyir halindeyken hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki demir parmaklıklara çarparak metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Girgin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Turgay Girgin’in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Bu arada olay yerine gelen Girgin’in yakınlarının üzgün olduğu ve göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Polis ekipleri kaza yerinde önlem alarak trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Motosiklet ve cenazenin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Solak