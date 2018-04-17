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Konut fiyat endeksi yüzde 0,94 yükseldi

Konut fiyat endeksi, 2018 yılı Şubat ayında 0,94 oranında artarak 254,46 seviyesinde gerçekleşti.

Konut fiyat endeksi yüzde 0,94 yükseldi

17 Nisan 2018 15:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Şubat ayı ‘Konut Fiyat Endeksi’ (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, KFE 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,94, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 10,09 oranında artarak 254,46 seviyesinde gerçekleşti.

Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE)

2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,76 oranında artan HKFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 9,51 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 0,68 oranında azaldı.

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,76 oranında artarak 217,84 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,51 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,68 oranında azalış gösterdi.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,55, 0,13 ve 1,24 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 3,98, 6,16 ve 16,70 oranlarında artış gösterdi. 

 

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