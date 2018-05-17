Konut kampanyasına Sur Yapı’dan 12 projeyle tam destek

120 ay vade ve bin 500 TL ‘den başlayan taksitlerle

Sur Yapı, genel kampanya avantajlarına ek olarak yeni seçenekler sundu. Buna göre yüzde 5 peşinat ödemesi ve vade farksız Sur Yapı bünyesinde gerçekleştirilecek ara ödemeler sonrasında kalan bakiye 0,98 vade oranı ile 120 ay banka kredili olarak ödenebiliyor. Taksitler bin 500 TL’den başlıyor. KONUTDER, GYODER ve İNDER’in açıkladığı konutta yüzde 20 indirim kampanyasına, Sur Yapı tam destek verdi. İstanbul, Antalya ve Bursa gibi birçok ilde şantiyeleri bulunan Sur Yapı kampanyaya 12 projesiyle destek veriyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “KONUTDER olarak öncülüğünü yaptığımız kampanyaya Sur Yapı olarak da tam destek veriyoruz. 30 gün için çok cazip fırsatlar üst üste geldi. Özellikle gençlerin ve yeni evlilerin 214 bin TL fiyattan başlayan dairelerimizi yüzde 20 indirimli ve yüzde 5 peşinatla alma fırsatını değerlendirmelerini istiyoruz” dedi.

2 Şehir, 10 İlçe ve 12 projeyle Sur Yapı’dan tam destek

Sur Yapı, “Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak” kampanyasına tam destek veriyor. Sur Yapı İstanbul’un 10 ilçesinde bulunan Bahçeyaka Ispartakule, Semt Bahçekent, Topkapı Evleri, Tempo City, Excellence Koşuyolu, YeşilMavi Maltepe, Muhit Sancaktepe, Lavender Sancaktepe, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Şehir Konakları ile Bursa Nilüfer’deki Marka Rezidans projeleriyle kampanyada yer alıyor.

KONUTDER, İNDER ve GYODER’in birlikte başlattığı indirim kampanyası kapsamında Sur Yapı da bu projelerinde peşin ve 0.98 faizli konut kredili satışlarda mevcut liste fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim uyguluyor. Ayrıca yine kampanya kapsamında sadece yüzde 5 peşinat ödeniyor. Altıncı ayda yüzde 15, 12’inci, 24 ve 36’ıncı aylarda ise yüzde 10 vade farksız Sur Yapı bünyesinde ödeme yapılıyor. 30 gün sürecek kampanya boyunca fiyat artışı yapılmayacak.

Her kesime hitap eden ürün portföyü

Sur Yapı’da konut fiyatları 214 bin TL’den başlıyor. Ayrıca birçok farklı lokasyonda, farklı metrekare fiyatları ile gelir gruplarına ve yaş aralıklarına hitap ediyor. Bu portföy içerisinde konutlar, ofisler ve ticari alanlar bulunuyor.

“23 bin 400 bağımsız portföye sahibiz”

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, KONUTDER, İNDER, GYODER olarak ortaklaşa başlattıkları ve Türkiye’nin önde gelen 41 firmasının destek olduğu kampanyaya Sur Yapı olarak da tam destek verdiklerini belirtti. 23 bin 400 bağımsız bölümlük bir portföye sahip olduklarını hatırlatan Elmas, “Özel sektör olarak Türkiye’deki en büyük portföye sahip Sur Yapı’nın kampanyaya destek olması çok önemli” dedi.

Kampanya özellikle gençleri hedefliyor

Elmas kampanyayla ilgili konuşmalarına şöyle devam etti: “Halk tabiriyle adeta 40 yılda bir olacak fırsatlar üst üste geldi. Ramazan’ın bereketiyle konut sektörüne de bereket geldi. Hükümetimizin KDV indirimiyle başlayan, sonra tapu harçları indirimiyle devam eden süreç Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın çağrısıyla daha güzel bir noktaya geldi. Başta kamu bankaları olmak üzere konut kredileri psikolojik sınır olarak gördüğümüz yüzde birin altına geldi. Bunu KONUTDER, İNDER, GYODER olarak açıkladığımız yüzde 20 indirim kampanyası takip etti ve bahar havası başladı. 30 gün için çok cazip fırsatlar üst üste geldi. Özellikle gençleri ve yeni evlileri, 214 bin TL’den başlayan dairelerimizi kampanya dahilinde sunduğumuz fırsatlardan yararlanarak konut almaya davet ediyoruz. Böylece talebi tabana yaymak istiyoruz.”

“11 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştık”

İstanbul, Bursa ve Antalya’da gerçekleştirdikleri projelerle birlikte 11 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştıklarını belirten Elmas, “Sur Yapı olarak hem sektöre öncü oluyoruz hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.