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Konutder Başkanı Elmas: "Erken seçimin hayırlı olacağına inanıyoruz"

Konutder Başkanı Altan Elmas, erken seçim kararını değerlendirerek, “Belirsizliği ortan kaldıracağı için erken seçim son derece yerinde bir karar. Ülkemize, milletimize hayırlı olacağına inanıyoruz” dedi.

Konutder Başkanı Elmas: &quot;Erken seçimin hayırlı olacağına inanıyoruz&quot;

19 Nisan 2018 15:22

Konutder Başkanı Altan Elmas, erken seçimin yerinde bir karar olarak bulduklarını belirterek, "24 Haziran da bir an önce seçim sürecinden ülkenin çıkması için ideal bir tarih. Seçim beklentisine girmiş piyasalar ve belirsizlik böylelikle sona ermiş olacak. Bu nedenle erken seçim kararının son derece doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu kararla birlikte bulutların dağıldığı, ekonomiye pozitif yansıdığı bir hava oluşacak. Dünkü açıklamayla birlikte dövizlerde düşüş yaşanması ve borsanın da yukarı ivmelenmesi de bunun küçük bir göstergedir. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen seçimlere baktığımızda seçimlerin ekonomik düzeni etkilemediğini görüyoruz. Makro ekonomik planlar pek değişmiyor. Beklentimiz yine o şekildedir. Olumsuz bir etki beklemiyoruz, hatta çok daha büyük pozitif bir etki göstermesini bekliyoruz" dedi.
 

Elmas şunları kaydetti: "Diğer taraftan birçok açıdan da orta uzun vadede belirsizliğin ortadan kalkacağı bir sonucun ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Gayrimenkul piyasaları olarak baktığımızda da sektörümüzün bundan cok pozitif etkileneceğini düşünüyoruz. Yatırımcılarımızın yatırım iştahı artacaktır. Beklemekte olan gayrimenkul yatırımcıları ve konut alımını erteleyen konut alıcıları harekete geçecektir. Satışlarda artış yaşanacaktır. Bu durum yıl sonu rakamlarına olumlu yansıyacaktır. Ayrıca erken seçimle birlikte 5 yıllık yeni bir dönem başlayacaktır. Bürokrasideki yavaşlayan süreçler hızlanacak. Sürdürebilir ve belirsizliklerin ortada kalktığı bir zeminde iş dünyası ülkesine, milletine faydalı olmak adına işine ekstra gayret ederek sarılacak. 2023 hedeflerine giden Türkiye için ise bir viraj daha geçilmiş olacak. Erken seçim kararının ülkemize, hayırlı olacağına inanıyoruz”.

Etiketler: Altan Elmas, Erken seçimin, sur yapı

 

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