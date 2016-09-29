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Konya itfaiyesi basın ödüllerinde birincilik ödülü İHA’nın

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından İtfaiye Teşkilatının 302’inci yıl dönümü sebebiyle Türkiye genelinde düzenlediği İtfaiye Basın Ödülleri yarışmasında fotoğraf kategorisinde İhlas Haber Ajansı (İHA) Kocaeli Muhabiri Refik Fidan birinci oldu.

Konya itfaiyesi basın ödüllerinde birincilik ödülü İHAnın

29 Eylül 2016 12:33

Türkiye genelinde gerçekleştirilen İtfaiye Basın Ödülleri, bir otelin konferans salonunda yapılan programla sahiplerini buldu. Programa, AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Mevlüt Büyükalim, İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Mürsel Turbay, yarışmaya katılanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Büyükalim, itfaiyeciliğin çok kutsal bir meslek olduğunu belirterek, “Aynı zamanda doktorlarımızda çok kutsal bir görevi ifa ediyorlar. Onlar sadece canı kurtarıyorlar ama itfaiyecilerimiz hem canı hem malı kurtarıyorlar. Allah kendilerinden razı olsun” dedi.
AK Parti Milletvekili Leyla Şahin Usta ise “Hem gönüllü olarak çalışan hem de profesyonel olarak çalışan canını ortaya koyan tüm itfaiyecilerimizin günü kutlu olsun. Ben burada ödül alan almayan herkesin her itfaiyecimizin hem basın mensubumuzun emeklerini ve katkılarını çok değerli bularak hepsinin günün tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay ise, “İtfaiye teşkilatımızın bu güne kadar kurtardıkları can ve malların hatıralarını kitaplara yazsanız yine de kitaplara sığdıramazsınız” şeklinde konuştu.

Yarışmanın birincisi İHA’dan
Yapılan konuşmaların ardından yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu. İtfaiyecilerin alevlere müdahale etmek için demir kapı üzerinden atlamaya çalışma anını yakalayarak ölümsüzleştiren İHA Kocaeli Muhabiri Refik Fidan yarışmada birinci olurken, Doğan Haber Ajansı (DHA) Konya Muhabiri Tolga Yanık ikinci ve Haber Türk İstanbul Muhabiri Uzay Kesmen ise üçüncü oldu.

“Ödülü İHA ve tüm meslektaşlarım adına aldım”
İtfaiyecilerin gazeteciliğin vazgeçilmezlerinden birisi olduğunu kaydeden İHA Kocaeli Muhabiri Refik Fidan, “Belli başlı unsurlar var bizim mesleğimizde. Polisler adliye personelleri, 112 ekipleri, itfaiyeciler. İtfaiyeciler gerçekten gecesini gündüzüne katarak alevlerle mücadele ediyorlar. Her canlıyı kurtarmak için gerçekten cansiperane çalışıyorlar. Çektiğim fotoğrafın güzel bir fotoğraf olduğuna inanıyorum. Ben de bu ödülü İhlas Haber Ajansı (İHA) adına ve tüm meslektaşlarım adına aldım” dedi. 

Fotoğrafı 2008 yılında çektiğini anlatan Fidan, “Aslında fotoğrafta çok büyük de bir emek var. Yaklaşık üç ya da dört kilometre koşarak çektim ben bu fotoğrafı. Biz normalde haberleri telsizden duyarız. Fakat ben bunu telsizden duymadım. Yanımdan itfaiyeciler geçince fark ettim. Peşine takıldım koşarak gittim. Üç dört kilometre koştum. Allah’tan sokak aralarından gittiler ben de onların peşinden yetişebildim. Bu kareyi çektiğimde de nefes nefeseydim. Yolda zaten makinemi hazırlamıştım. Manuele almıştım bütün ayarlarını yapmıştım koşarken. Geldiğimde nefes nefese çektim fotoğrafı. İtfaiyeci atlarken ben deklanşöre bastım. Böyle bir fotoğraf çıktığını aslında yangından sonra fark ettim” şeklinde konuştu. 

Ömer Sayın

Etiketler: Konya, Refik Fidan


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