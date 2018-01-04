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Konya merkezli 27 ilde FETÖ'ye gözaltı

Konya merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli 58'i muvazzaf, 70 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 27 ilde FETÖye gözaltı

04 Ocak 2018 08:15

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri itirafçıların beyanları ile askeri personelin kimlik tespiti ve deşifre çalışmalarını tamamladı. Bugün sabah saatlerinde Konya merkezli 27 ilde Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan 58'i muvazzaf 70 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İbrahim Yetkin
 

Etiketler: fetö, Konya, operasyon

 

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