Konya’da yaklaşık 1 saat içerisinde merkez Selçuklu ve Karatay ilçesinde 7 araçta yangın çıktı. ilk yangın trafikte seyir halinde olan bir araçta çıktı. Trafikte seyir halindeyken yanan araç yol kenarında durduğu esnada park halindeki bir TIR’a sıçrayarak yangına neden oldu. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışmayı sürdürdüğü Karatay ilçesi ve Selçuklu ilçesinde farklı mahallelerden 5 araçta yangın ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri motor kısmından yanan araçları kısa sürede söndürürken, yanarak kullanılamaz hale gelen 5 araçta kundaklama olabileceği ihtimali üzerine olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Olay yeri inceleme ekipleri araçlar üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri 5 aracı yakan şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Mustafa Beşer