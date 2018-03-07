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Konya'da 18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Konya’da 18 yaşındaki genç, evindeki yatağında ölü olarak bulundu.

Konyada 18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

07 Mart 2018 17:15
Konya'da 18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu - Tıkla İzle

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Yalıdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil ürünleri satan bir iş yerinde çalışan 18 yaşındaki Muhammet Ali Oya, öğle saatine kadar çalıştığı tekstil dükkanına gitmeyince patronu babası Mehmet Oya’yı aradı. Bunun üzerine çocuğunun odasına giren aile sakinleri yatağında yatan Muhammet Ali’yi uyandırmaya çalıştı. Uzun süre Muhammet Ali’yi uyandırmaya çalışan ama başarılı olamayan aile fertleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammet Ali Oya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Mustafa Beşer
 

 

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