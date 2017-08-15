Konya’da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi üzerinde bulunan çarşıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Z. daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan emlakçı Harun G.’nin işyerine geldi. İkili arasında tekrar alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Ahmet Z. yanında getirdiği silahla Harun G.’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Ayağından yaralanan Harun G. yakınları tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri olaya karışan Ahmet Z. ve yanında bulunan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay sonrası kaçan Ahmet Z.’nin otomobili ise çekiciyle otoparka çekildi.

İki grup arasında çıkan silahlı kavga ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.