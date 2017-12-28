Diğer
Kategoriler

Konya’da feci olay! Baba ve 3 oğlu alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Konya’nın Ilgın ilçesinde iki katlı evin giriş katında çıkan yangında, baba ile 3 oğlu hayatını kaybetti. Yangında 5 yaşındaki oğluyla son anda dışarıya çıkan ve dumandan etkilenen anne çocuğuyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Konyada feci olay! Baba ve 3 oğlu alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

28 Aralık 2017 11:07

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ilıca Mahallesinde ikamet eden Cafer Salır’a (36) ait iki katlı evin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevleri fark eden anne Sadiye Salır, 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can’ı alarak dışarıya çıktı. Dumandan etkilenen anne ve oğlu, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, baba Cafer Salır, ikiz çocukları Muhammet (13) ve Ali (13) ile Celalettin Salır’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yapılan incelemelerin ardından baba ve 3 oğlunun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç