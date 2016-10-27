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Konya’da FETÖ operasyonunda 29 asker tutuklandı

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 47 rütbeli askerden, 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.


27 Ekim 2016 11:26

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki kanlı darbe teşebbüsünün ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda polis, 20 Ekim’de Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na operasyon düzenlemiş ve aralarında albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubayların bulunduğu 45 rütbeli asker gözaltına alınmış, daha sonra da iki kişi daha yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen 47 şüpheli, savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 29'u tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 18'i serbest bırakıldı. 

Selman Ayas

Etiketler: 29 asker, fetö operasyonu, Konya


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