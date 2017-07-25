Konya’da Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği hizmete başladı

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğinin teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Diş Hekimliği Fakültesinin talebi çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği aracın iç dizaynının gerçekleştirildiğini ve hem tedavi hem de teşhis için kullanılmak üzere bir kliniğin hazırlandığını söyledi. Bu konuda verdikleri destek için Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Rektör Şeker, “Özellikle kırsal bölgede ayrıca şehir merkezinde olup da hastaneye gelemeyen engelli vatandaşlar için özel olarak yerinde teşhis ve tedavi gerçekleştirmek üzere hazırlanan bu aracın büyük katkısı olacak. Tabi ki ağız sağlığı, sağlığın önemli bir parçası. Ağız ve diş sağlığına yönelik olarak her yaştaki gruba hizmet edecek ama özellikle engelli ve şehir merkezine sağlık hizmeti almaya gelemeyenlerin ayağına hizmeti götürecek bu klinik takdire şayan. Bu konuda Osman Elvan beye ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e şükranlarımızı arz ediyoruz. Hizmetinin daim olmasını diliyoruz ve verimli bir diş sağlığı hizmeti sunacak olan Diş Hekimliği Fakültesi dekanlığına ve öğretim üyelerine de şimdiden başarılar diliyoruz” dedi.

“Hizmetlerin halkın en yakınına ulaşması önemli”



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, hizmetlerin halkın en yakınına ulaşması, ayağına gitmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. Otobüsle birlikte Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğinin oluşmuş olduğunu belirten Akyürek, “Bu hizmette en büyük pay NEÜ Rektörümüze ve ekibine ait. Sayın Rektörümüze ve Diş Hekimliği Fakültemizin değerli dekanına teşekkür ediyorum. tebrik ediyorum. Belediye, devlet, üniversite ve şehir işbirliğine güzel bir örneği burada görmüş oluyoruz. Üniversitemizle belediyemizin yapmış olduğu bu işbirliği halkımıza bu alanda daha iyi hizmet vermeyi sağlayacak. Özellikle kırsal kesimde ve kenar mahallelerimizde bilhassa yaşlı insanlarımız bu konuda biraz noksan hizmet alıyor. Biraz daha bu konuları bilmiyor. Yolu, yöntemi de bilemeyebiliyor. Bu tetkik, tedavi ve yardım faaliyetinin onların ayağına gitmesi; halkımızın refah, mutluluk ve sağlığı açısından daha güzel bir noktaya gelmemizi sağlayacak. Hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.



Daha sonra protokol üyeleri Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğinin içerisinde incelemelerde bulundu. Burada araç hakkında teknik bilgi veren NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Osman Elvan araçta eksiksiz bir donanım olduğunu, bir diş hekiminin muayenehanesinin araçta mevcut olduğunu ve otobüste tedavinin de yapılabilmesinin diğer benzer hizmetlere göre ciddi bir farklılık olduğunu kaydetti. Elvan bu hizmetten ücret alınmayacağını belirtti. Şener ise otobüsün dışında da bir ekibin hizmet verebileceği şekilde aracın kurgulandığını aktardı.