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Konya’da korkutan yangın

Konya’da 3 katlı binanın birinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Konyada korkutan yangın

23 Ocak 2017 07:30
Konya’da korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın, gece 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Emsal Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yanan dairenin üst katında oturan vatandaşlar balkona çıkarak dumandan korunmaya çalıştı.Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını söndürdü.
Yangında herhangi bir can kaybı bulunmazken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

Mustafa Beşer
 


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