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Konya'da minibüs tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde patates yüklü minibüsün seyir halindeki hurda yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Konyada minibüs tıra arkadan çarptı: 1 ölü

05 Ocak 2018 14:17
Konya'da minibüs tıra arkadan çarptı: 1 ölü - Tıkla İzle

Kaza, ilçeye bağlı Zengen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Adana istikametine giden Ahmet Kepke (64) idaresindeki 51 AJ 736 plakalı patates yüklü minibüs, aynı istikamette seyir halindeki Bestami B. idaresindeki 33 DEC 09 plakalı hurda yükle tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan minibüs hurdaya döndü. Kazada minibüs sürücüsü Ahmet Kepke, olay yerinde hayatını kaybetti. Şarampole yuvarlanan minibüs çekici yardımı ile çıkartıldı. Kazada hayatını kaybeden sürücü Ahmet Kepke'nın yol kenarlarında durarak patates sattığı ve satış yapmak için yola çıktığı öğrenildi. Kepke'nin cenazesi yapılan incelemenin sonunda olay yerine gelen cenaze aracı ile Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından karakola götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Özcan Saraç

Etiketler: kaza, Konya

 

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