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Konya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Konyada otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

17 Temmuz 2017 23:28

Kaza, akşam saatlerinde Konya-Antalya çevre yolu Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan S.(45) idaresindeki 01 FN 522 plakalı otomobil, kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi Sevgi S. (38) ve çocukları Ayşenur S. (12) ile Raziyenur S. (11) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Sevgi S., itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

İsmail Sünbül
 

Etiketler: Konya, Seydişehir


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