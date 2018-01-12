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Konya’da otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı

Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen genç kız, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Genç kıza otomobilin çarpma anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi

Konyada otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı

12 Ocak 2018 11:16
Otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, 9 Ocak akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Beyhekim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Ayşenur Ö. isimli genç kız, okul dönüşü cadde üzerindeki evine gittiği sırada yanındaki arkadaşı ile yolun karşısına geçmek istedi. İki arkadaş caddede akan trafikte karşıya geçmek için koştuğu sırada Ayşenur Ö.’ye bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Bu anlar ise bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Daha sonra olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hastanesine kaldırılan Ayşenur Ö.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, vatandaşlar aynı noktada sık sık kaza meydana geldiğini belirterek, hız düşürücü banket yerleştirilmesini istediler. 

İbrahim Yetkin

Etiketler: kaza, Konya

 

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