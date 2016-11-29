Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda FETÖ/PDY yapılanmasıyla bağlantısı olduğu tespit edilen Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde görevli akademisyenlere geçtiğimiz Salı günü düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkan akademisyenlerden 10’u serbest kalmış, 10'u da tutuklanmıştı. Serbest kalan 10 akademisyenin 6’sına savcılık tarafından itiraz edildi. Yapılan itiraz üzerine 6 akademisyen hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından 5 akademisyen gözaltına alınırken, 1 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Selman Ayas



