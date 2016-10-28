FETÖ'ye yönelik Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ekim günü adliye personeline yönelik operasyon düzenlenmiş, aralarında zabıt katibi, infaz koruma memuru ve seçim kurulunda görevli çalışanların bulunduğu 15 adliye çalışanı gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkan 15 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 9 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması üzerine savcılık mahkeme kararına itirazda bulundu. İtirazın kabul edilmesinin ardından serbest kalan 9 adliye çalışanı tekrar gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. Yeniden hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle, operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin tamamı tutuklanmış oldu.

Selman Ayas

KONYA