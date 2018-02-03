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Konya’da şüpheli paket paniği !

Konya’da, bir cami yakınında kaldırım üzerine bırakılan bavul, su topu atışı düzeneği ile patlatıldı. Bavulun içinden eşyalar çıktı.

Konyada şüpheli paket paniği !

03 Şubat 2018 22:51
Konya’da şüpheli paket paniği - Tıkla İzle

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziziye Camisi’nin yan tarafındaki kaldırım üzerine koyulan bavulu gören vatandaşlar şüphelenerek polisi aradı. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis bavulun şüpheli olduğunu belirlemesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı çağırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yolu trafiğe bir süre kapattı. Bomba imha uzmanı tarafından kurulan su topu atışı düzeneğiyle şüpheli bavul patlatılarak imha edildi. Şüpheli bavulun içerisinde bir kişiye ait olduğu öğrenilen eşyalar çıktığı öğrenildi. Diğer taraftan patlatılan bavulu gören vatandaşların merakı dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İbrahim Yetkin

 

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