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Konya'da Suriyeli genci darp edip bıçakladılar

Konya’da Suriye uyruklu genç, 7-8 kişilik bir grup tarafından darp edildikten sonra 16 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

Konyada Suriyeli genci darp edip bıçakladılar

26 Şubat 2017 14:01
Konya'da Suriyeli genci darp edip bıçakladılar - Tıkla İzle

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Suriye uyruklu 21 yaşındaki Nureddin El Taha, cadde üzerinde yürürken yanına gelen iki araçtan inen kimliği belirlenemeyen 7-8 kişilik grup, Nureddin El Taha’yı darp etti.

Kaçmak isteyen Suriyeli genç, henüz açık olan bir lokantanın yarı açık kepengine sıkışırken, vücudunun 16 yerinden bıçaklandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Lokanta çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Nureddin El Taha, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

El Taha'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Etiketler: bıçaklama, Konya, Suriye


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