Konya'da üst geçit merdiveni çöktü: 1 yaralı

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan üst geçidin merdiveninin bir bölümü yıkıldı. Bu sırada merdivenden aşağı indiği öğrenilen bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapatarak üst geçidin çevresine emniyet şeridi çekti. Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri üst geçitte incelemelerde bulundu.

Koya Büyükşehir Belediyesinden açıklama

Konya Büyükşehir Belediyesinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Bugün akşam saatlerinde Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan 25 yıllık yaya üst geçidinin merdiveninin bir bölümü yıkılmıştır. Olay üzerine hemen harekete geçen ekiplerimiz yolu trafiğe kapatarak müdahale etmiştir. Şehrimize yürüyen merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri kazandıran belediyemiz, şehir merkezinde bulunan 3 eski yaya üst geçidinin yıkılarak yerlerine yenilerinin yapılması için bir çalışma yürütmekteydi. Bu olay sonrası yenileme çalışmalarımıza hız vereceğiz. Olayın yaşandığı yaya üst geçidi, can ve mal kaybına mahal vermemek için en kısa zamanda gerekli önlemler alınarak yıkılacak, yol trafiğe açılacak ve yeni bir yaya üst geçidi yapılması için hemen ihaleye çıkılacaktır. Yıkım tamamlanıncaya kadar Beyşehir Çevre Yolu Teknik Lise yolunu kullanan sürücülerimizin alternatif yolları tercih etmeleri gerekmektedir” denildi.