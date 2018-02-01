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Konya’dan askere bayraklı destek klibi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Zeytin Dalı Harekâtı’na destek için ‘Her An Dua Her Yer Türk Bayrağı’ kampanyası başlatarak bir video klip hazırladı.

Konyadan askere bayraklı destek klibi

01 Şubat 2018 16:10
Konya’dan askere bayraklı destek klibi - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı’na Konya Büyükşehir Belediyesi düzenlediği kampanya ile destek verdi. ‘Her An Dua Her Yer Türk Bayrağı’ sloganıyla başlatılan kampanya ile değişik noktalarda Türk bayrakları dağıtılarak, ev ve iş yerlerine bayraklar asıldı. Kampanyaya destek için hazırlanan kısa video klip de sosyal medyada ilgi gördü. Türk askerinden övgü ile bahsedilen klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Tüm gücümüzle bu mücadeleyi verecek ve gelecek bir asırdaki yol haritamızı netleştireceğiz ya da teslim olup başımıza geleceklere razı olacağız. Ya öleceğiz, ya olacağız. Hedef bu olmalı” sözlerine yer verildi.

 

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