Konyaspor Başkan Yardımcısı Baydar: Yeter Artık

“Hakem hatalarından bıktık usandık, bu kaçıncı skora etki eden karar, ilgili kurullara sesleniyoruz yeter artık, birisi buna dur desin, biz her maçta hakem mağduriyeti yaşamak zorunda değiliz. Bir düdükle çocukların emekleri heba oluyor, büyük vebal alıyorsunuz” şeklinde açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, "Sezon başından beri tam bir komedi yaşıyoruz. İlk yarıda sayısız maçta hakemlerin skora direkt etki eden kararları yüzünden puan kaybettik. 'VAR Sistemi' hayata geçirilmiş olsaydı bugün sıralamada ilk 10’un içinde yer alacaktık. Ligde ve kupada oynadığımız Trabzonspor maçlarında futbolcumuz Traore’nin ayağı kırıldı hakem sarı kartla geçiştirdi, kupa maçında Vedat Bora’yı hastanelik ettiler hakem yine sarı kartla geçiştirdi. Ama bu pozisyonların onda biri bir hareket direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Yetmedi ilk yarı iki net ofsayt pozisyonu es geçildi, rakip takım oyuncuları yüzde yüz gol pozisyonuna girdiler. Yani biz ilk yarıyı bu hatalar zinciri yüzünden 2-0 geride kapatabilirdik. Yediğimiz golde de ofsayt görmezden gelindi ve maalesef 2-1 mağlup duruma düştük. İkili mücadelelerin büyük çoğunluğunda yanlış düdükler çalındı. Kısacası 10 kişiyle Trabzonspor karşısında destan yazan futbolcularımızın sonuna kadar hak ettiği üç puan, Mete Kalkavan ve yardımcılarının berbat ve basiretsiz yönetimi nedeniyle elimizden alındı" dedi.

"Mete Kalkavan'ı istemiyoruz"

Mete Kalkavan’ın Konyaspor maçlarında görevlendirilmesini istemediklerini kaydeden Baydar, "Onun ve yardımcılarının verdiği kararlar yüzünden hem saha içi hem saha dışı karışıyor. Sonra sorumlularını başka yerlerde arıyoruz. Şehrin sabrı taştı, herkesi görevini yapmaya davet ediyoruz. Atiker Konyaspor olarak sahada sadece rakip takım ile mücadele etmek istiyoruz hakemlerle değil" ifadesini kullandı.

"Taraftarımız kalp krizinden öldü, eski yöneticimiz saldırıya uğradı"

Ahmet Baydar, Trabzonspor maçı sırasında bir taraftarın kalp krizi geçirerek vefat ettiğini, eski yöneticilerinin de protokol tribününde yumruklu saldırıya uğradığını dile getirerek, "Maç oynanırken tribünler karşılaşmayı yöneten hakemlere büyük tepki gösterdi. Bu sırada Şakir Aydın isimli taraftarımız kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Taraftarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Eski yöneticimiz Trabzonsporlular tarafından protokol tribününde yumruklu saldırıya uğradı. Bu olaya sebep olanları şiddetle kınıyoruz. TFF Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’i ve MHK Başkanı Sayın Yusuf Namoğlu’nu Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçını bir kez daha dikkatlice izlemelerini rica ediyoruz. Artık yeter" şeklinde konuştu.

"Ofsayttan yediğimiz bu kaçıncı gol"

Ahmet Baydar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarımızın emeklerini bu kadar basit ve ucuz kararlarla heba edilmesini istemiyoruz. Ofsayttan yediğimiz ve kaybettiğimiz bu kaçıncı maç?

Herkesi vicdanlı ve adaletli olmaya davet ediyoruz. Karşınızda mahalle takımı yok. Bu ülkeyi şerefle Avrupa layıkıyla temsil eden bir takım var. Hak ettiğimiz değeri artık görmek istiyoruz ve birilerinin bu işe el atmasını istiyoruz.

Atiker Konyaspor dolayısıyla Konya’nın önünü kesmek için büyük bir oyun oynandığının, statülerin değiştirildiğinin, Konyaspor’un birilerini rahatsız ettiğinin, masa başı oyunlarının ve yine Türk futbol tarihinin en ağır cezası olan 5 maçlık cezanın bazı kesimleri tatmin etmediğinin, penaltıyı görüp, açık ofsaytı görmeyenlerin, borçsuz bir kulüp haline getirilen ve sosyal duyarlılık projeleriyle gündem haline gelen Atiker Konyaspor’un, sebebini anlayamadığımız bir şekilde cezalandırıldığının farkındayız. Şimdi artık iş siyasilerimize düşüyor. Bir an önce Atiker Konyasporumuza yaşatılan zulmün önüne geçilmelidir. Ve dolayısıyla adalet istiyoruz ama bu kadar kötü maç yöneten hakem heyetini de bir daha bu şehirde görmek istemiyoruz.”