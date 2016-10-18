Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Konyaspor, Braga maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Braga maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı SC Braga maçı hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, Braga maçı hazırlıklarına başladı

18 Ekim 2016 14:27

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. hafta maçında 20 Ekim Perşembe günü SC Braga'yı konuk edecek Atiker Konyaspor, bir günlük izin sonrasında yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-beyazlı oyuncular top kapma ve pas çalışmasının ardından minyatür kalelerde oynanan oyun ile antrenmanı tamamladı.

Ioan Hora ve Jagos Vukovic'in de takımla birlikte çalıştığı antrenmanın toplu olan bölümüne katılmayan Ömer Ali Şahiner ayrı olarak çalıştı. 

Etiketler: Braga, konyaspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!