UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. hafta maçında 20 Ekim Perşembe günü SC Braga'yı konuk edecek Atiker Konyaspor, bir günlük izin sonrasında yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-beyazlı oyuncular top kapma ve pas çalışmasının ardından minyatür kalelerde oynanan oyun ile antrenmanı tamamladı.

Ioan Hora ve Jagos Vukovic'in de takımla birlikte çalıştığı antrenmanın toplu olan bölümüne katılmayan Ömer Ali Şahiner ayrı olarak çalıştı.