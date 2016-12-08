Maçtan dakikalar
6. dakikada gelişen Gent atağında uzun gönderilen topa hareketlenen Perbet’in ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Serkan topu kornere çeldi.
7. dakikada konuk takım adına Milicevic’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Renato Neto’nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan’da kaldı.
19. dakikada Konyaspor’da Volkan Fındıklı’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kaleci Rinne’de kaldı.
25. dakikada sağ kanattan gelişen Gent atağında Milicevic’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Van der Bruggen’in yükselerek kafayla vurduğu top kaleci Serkan’ın ellerinde kaldı.
61. dakikada sağ kanattan gelişen Gent atağında yaşanan karambolde seken topu önünde bulan Matton’un şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
69. dakikada konuk takımın hızlı gelişen atağında Saief’in ceza sahası dışından yaptığı vuruş çok az farkla auta gitti.
80. dakikada Skubic’in ortasında kale ağzında Jonsson’un vuruşunda top üstten auta gitti.
90+3. dakikada Milicevic’in sağdan ceza sahasına ortasında arka direkte topa yükselen Van der Bruggen’in kafa vuruşunda kaleci Serkan son anda topu kornere tokatladı.
90+4. dakikada Gent atağında Mtrovic’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Coulibaly’nin sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Jakob Kehlet xx, Henrik Larsen xx, Heine Sorensen xx
Konyaspor: Serkan xx, Douglas xx, Selim xx, Vukovic xx, Skubic xx, Volkan Fındıklı xx, Jonsson xx, Meha xx (Hadziahmetovic dk. 86 ?), Ömer Ali xx (Milosevic dk. 72 x), Kibong xx, Hora xx (Bajic dk. 65 x)
Yedekler: Kaya, Emre Can, Abdülkerim, Halil İbrahim
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gent: Rinne xx, Matton xx (Dejaegere dk. 65 x), Renato Neto xx (Esiti dk. 68 x), Mitrovic xx, Saief xx, Van der Bruggen xx, Nielsen xx, Perbet xx (Coulibaly dk. 65 xx), Foket xx, Gershon xx, Milicevic xx
Yedekler: Thoelen, Taravel, Simon, Ibrahim
Teknik Direktör: Hein Vanhaezebrouck
Gol: Coulibaly (dk. 90+4) (Gent)
Sarı kartlar: Volkan Fındıklı (Konyaspor), Esiti (Gent)