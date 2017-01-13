Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında (14 Ocak Cumartesi günü) Galatasaray'ı konuk edecek Konyaspor, son çalışmasını maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yaptı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen Alban Meha ve Selim Ay katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Oyuncular daha sonra taktik bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray kafilesi Konya’da

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor ile yapacağı maç için Konya’ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi günü Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, bugün Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Konya’ya geldi. Saat 16.00 sıralarında Konya Havaalanına gelen Galatasaray kafilesini coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra takım otobüsüyle konaklayacağı otele hareket etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın saat 19.00’da başlayacak mücadele için Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

“Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever”

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Lig TV'nin beIN Sports'a devredilmesinin ardından kanal ilk maç yayınını bu akşam yapacak. Yeni dönemin başlangıcı olarak Digiturk 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi günü sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunma kararı aldı.

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MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 14 OCAK 2017

Stadyum: Konya Büyükşehir Stadı

Maçın hakemi: Mete Kalkavan

Canlı Yayın: beINsports

Canlı anlatım: İha.com.tr

Atiker Konyaspor ile Galatasaray 31. randevuda

Atiker Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında yarın oynayacakları maç ile birlikte 31. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 23’e 2 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda saat 19.00’da Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 16 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 33 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 3. sırada yer alırken, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 24 puanla 7. sırada bulunuyor.

31. randevu

Atiker Konyaspor ile Galatasaray, bugüne kadar 30 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan sarı-kırmızılılar 23 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise sadece 2 kez kazanabildi. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Geride kalan 30 karşılaşmada Galatasaray rakip fileleri 63 kez havalandırırken, Konyaspor ise 17 gol kaydetti.

Galatasaray’da cezalı ve sakat oyuncular düşündürüyor

Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına birçok oyuncusundan yoksun olarak çıkacak. Tuzlaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası’nda kırmızı kart gören Yasin Öztekin ile Bruma cezalarından dolayı oynamayacak. Sakatlıkları devam eden Cenk Gönen, Serdar Aziz, Eray İşçan, Cavanda, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş de forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılar, Muslera ile Podolski’yi ise Konyaspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.

Rodrigues, sahaya iniyor

Galatasaray’ın Yunanistan ekiplerinden PAOK’tan kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, Atiker Konyaspor maçında Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’in görev vermesi halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek. Takımdaki sakat ve cezalı futbolcuların olmasından dolayı Riekerink’in Rodrigues’e şans vermesi bekleniyor.

Sneijder ile De Jong, sınırda

Sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcuları Wesley Sneijder ile Nigel de Jong, Konyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Mete Kalkavan düdük çalacak

Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sarper Barış Saka.

Galatasaray'da Yasin'e af çıktı

Galatasaray'da süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'e af çıktı. Başarılı futbolcu, cezalı olduğu Atiker Konyaspor maçının ardından takıma dahil edilecek.

Galatasaray'da Yasin Öztekin takıma dahil oluyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart ve disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan futbolcu, takıma dahil olacak. Kırmızı kart cezalısı olduğu için Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Yasin Öztekin, Konyaspor maçının ardından takıma dahil olacak. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 19 resmi maça çıkan Öztekin, attığı 8 gole Galatasaray'ın en skorer ismi oldu. Yasin, bu maçlarda 1 de asist yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Ocak Cuma

20.00 Bursaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Ocak Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor - Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

15 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Gaziantepspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Serkan Çınar

16 Ocak Pazartesi

19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık