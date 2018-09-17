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Konyaspor taraftarı Fenerbahçe maçı sonrası tribünlerdeki çöpleri topladı

Konyaspor taraftarı Fenerbahçe maçı sonrası tribünlerdeki çöpleri topladı
Konyaspor taraftarı Fenerbahçe maçı sonrası tribünlerdeki çöpleri topladı

Atiker Konyaspor taraftarları, Fenerbahçe maçı sonrası tribünlerdeki çöpleri toplayarak temizlik yaptı.

Atiker Konyaspor taraftarları, dün akşam oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından oturdukları koltukları temizleyip tribünlerdeki çöpleri toplayarak örnek bir davranış sergiledi. Ev sahiplikleri ve centilmenlikleriyle bugüne kadar birçok platformda konuşulan ve örnek gösterilen Atiker Konyaspor taraftarlarının bu davranışı, büyük takdir topladı. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bu örnek davranışları dolayısıyla taraftarı tebrik etti. Başkan Altay, “Fenerbahçe maçı sonrası tribünleri temizleyen Konyaspor taraftarımızın bu davranışını tebrik ediyor ve örnek olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Burası bizim evimiz" 

Nalçacı Taraftarlar Derneği İkinci Başkanı Süleyman İnce de evleri gibi gördükleri Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu temizledikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız bize destek oldular ve böyle bir çalışma yaptık. Taraftar kardeşlerimiz de bizleri kırmadı ve yanımızda oldu. Bundan sonra da böyle davranmaya devam edeceğiz” dedi. 

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