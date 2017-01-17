Ziraat Türkiye Kupası maç sonucu: Atiker Konyaspor: 1 - Kızılcabölükspor: 0

Maçtan dakikalar

21. dakikada Konyaspor atağında Ömer Ali'nın sağ çaprazdan yaptığı ortaya Kerim, ters vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emir Can, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

43. dakikada Kızılcabölükspor atağında Reha'nın pasında altıpas üzerinde yükselen Fevzi Can'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

56. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hora'nın pasında, Kerim'in ters vuruşunda top kornere çıktı.

61. dakikada Konyaspor atağında Hora'nın şutunda top defanstan döndükten sonra Ömer Ali'nin önünde kaldı. Ömer Ali'nin pasında Halil İbrahim topa vurdu, ancak top auta çıktı.

75. dakikada Kızılcabölükspor atağında ceza sahasında topla buluşan Emir Can'ın vuruşunda top savunmaya çarptıktan sonra kornere çıktı.

89. dakikada Hora'nın ceza sahasının sağ çapraz girişinde sert vuruşunda kaleci Bahadır topu kurtardı.

Stat: Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan xx, Cumhur Altay xx, Mehmet Kısal xx

Konyaspor: Kaya xx, Volkan xx, Ömer Ali xx, Mbamba xx, Emre Can xx (Jonsson dk. 69 x), Hadziahmetovic xx, Can Demir xx, Fofana xx (Milosevic dk. 69 x), Mehmet xx, Halil İbrahim xx (Bajic dk. 86 ?), Hora xx

Yedekler: Serkan, Vukovic, Skubiç, Mücahit Can

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Kızılcabölükspor: Bahadır xx, Tayfun Sabri xx, Hüseyin xx (Burak dk. 46 x), Reha xx, Özer xx, Fevzi Can xx (Fatih dk. 57 x), Mustafa xx (Cihat dk. 68 x), Emir Can xx, Kerim x, Ramazan xx

Yedekler: Mert Can, Semih, Canberk, Serkan

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Gol: Kerim (dk. 21 k.k.) (Kızılcabölükspor)

Sarı kart: Halil İbrahim (Atiker Konyaspor)

Ahmet Ataş