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Konyaspor yönetiminden Fenerbahçe yönetimine yemek

Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan ve yönetimi, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerine yemek verdi.

Konyaspor yönetiminden Fenerbahçe yönetimine yemek

24 Ekim 2016 18:15

Spor Toto Süper Lig’de 8. haftanın kapanış maçında konuk edeceği Fenerbahçe’nin Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticileri, Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan ve yönetimi tarafından verilen yemeğe katıldı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu içerisinde yer alan Arena Restaurant’ta verilen yemekte Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan tarafından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a ve misafirlere, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ve takım hakkında bilgiler verildi. Güvercinlere olan merakıyla bilinen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a sürpriz yapan Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, daha önce verdiği sözden hareketle Yıldırım’a iki güvercin hediye etti. Güvercinler hakkında verilen bilgiyi dikkatle dinleyen ve hediyeleri ile yakından ilgilenen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a ayrıca günün anısına ’Kartal Maketi’ ve adının yazılı olduğu 34 numaralı Atiker Konyaspor’un formasının yanı sıra Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis’in Konyaspor’da görev yaptığı dönemde yer alan fotoğraflarını takdim edildi.

"Akşamki maçta iyi oynayanın kazanmasını diliyorum"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticileri Konya’da ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Ahmet Şan, "Geçmişte yaşanan bir takım kırgınlıkların artık sona ermesi adına verilen davetimize icabet eden sayın başkana ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Kendilerini Hz. Mevlana’nın ve hoşgörünün şehri Konya’da misafir ettiğimiz için mutluyuz. Sayın başkana geçtiğimiz yıl güvercin sözü vermiştik. Şimdi o sözümüzü de tuttuk. Ben akşamki maçta iyi oynayanın kazanmasını diliyorum ve Fenerbahçe’ye Avrupa maçlarında başarılar diliyorum. İnşallah gruplardan çıkarak ülkemizi ilerleyen turlarda da Avrupa’da temsil etmeye devam ederler" diye konuştu.

Yıldırım: "Konya artık bir spor şehri konumunda"

Konya’da Konyaspor yönetiminin davetinde bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ve geçmişte yaşananları artık bir kenara bırakarak burada iyi dostluklar kurmak istediklerini ifade eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Konyaspor’un son iki sezonda yaptıkları, elde ettikleri başarılar, tüm Türkiye gibi bizim de gurur duyduğumuz durumlar. Ayrıca burada milli takım için oluşturulan atmosfer herkesin malumu. Konya artık bir spor şehri konumunda. İnşallah bu güzellikler devam edecek ve Konya, sporda ve futbolda da hak ettiği yerlerde uzun yıllar boyunca olacaktır" dedi.

Yıldırım, kendisine verilen hediyelerden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Konuşmaların ve hediyelerin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile yemek sona erdi.

Etiketler: konyaspor


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