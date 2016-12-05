Spor Toto Süper Lig'de dün Alanya Oba Stadı'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşmasında son dakikadaki penaltı golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldığı maçta iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Jandarma ve özel güvenlik görevlilerinin büyümeden önlediği olaylar sonrası önce Aytemiz Alanyaspor, yaklaşık 1,5 saat sonra da Atiker Konyaspor taraftarları stattan çıkarıldı.

Yaşananların boyutu ise bugün ortaya çıktı. Stat yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Atiker Konyasporlu taraftarlar kendileri için ayrılan misafir takım tribününe ve lavabolarına zarar verdi. Yapılan inceleme sonucu tribündeki koltukların yanı sıra diğer takım taraftarlarının girmesi yasak olan koridorun tavanıyla kadın ve erkek tuvaletlerindeki malzemelere zarar verildiği tespit edildi. Olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin de stada verilen hasarı tespit ederek tutanak tanzim ettiği kaydedildi. Hasar tespit işlemlerinde 38 koltuk, çok sayıda seramik pisuar, klozet, lavabo, musluk, ayna ve tavandaki metal kaplamaların kırdığı belirlendi.