Kopan elektrik teli hasır dükkanını yaktı

Yangın, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi üzerinde bulunan hasır dükkanında meydana geldi. Dükkanın üzerinde bulunan elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan yangın ilk olarak dışarıda asılı olan hasırlara, daha sonra tüm dükkana yayıldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan müdahale ederken, durumu itfaiye, polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. 15 yıllık esnaf Davut Barut, yangından haberdar olunca hemen dükkanına gelerek yangını söndürme çalışmalarına katıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dükkanda yaklaşık 30 bin TL’lik zarar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının kopan elektrik tellerinin yanında bulunan ağaçlardan çıktığı ihtimali üzerinde duruyor.

Olayı gören ve hasır dükkanının arkadaşı olan Hasan Fırat, “Ben bakkalın yanında oturuyordum. Ekmeği aldım dışarı çıktım baktım tel koptu. Tel koptuktan sonra baktım bir şey yok sandım. Geri döndüm bir baktım ateşi gördüm. Hasırları kurtarmaya çalıştım ama olmadı. Yangını görünce itfaiye ve sahibini aradım. İş yeri sahibi benim komşum zaten. Başka bir arkadaş arabasından yangın tüpünü çıkarıp söndürmeye çalıştı ama başarılı olamadı” dedi.

Adem Akalan