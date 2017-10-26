Kopan vinç kolunun altında kimsenin olmaması faciayı önledi

Olay saat 11.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mesailerine başlayan işçiler, vinç yardımıyla asma tavanı monte etmek için çalışmaya başladı. İddiaya göre ağırlığa dayanamayan vincin kolu bir süre sonra belirlenemeyen bir nedenle koptu. Asma tavanlı, vinç kolu büyük bir gürültüyle göçtü. Bu sırada tavanın üzerindeki kayan metal parçaların altında kalan İbrahim Gürbüz (26) yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından kenara alınan İbrahim Gürbüz’e ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı. Kaşık sedyeye alınan Gürbüz, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin omzunda ambulansa götürüldü. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Gürbüz’ün hayat tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı. Kaza anında tonlarca ağırlıktaki kırılan vinç kolunun altında işçilerin olmaması olası bir can kaybını önledi.

Kazayı gören Kamil Yıldız, "İş makinesini kullanıyorum. Asma tavanı vinç yardımıyla asıyorlardı. Vince tonajı ağır geldiğinden göbekten kırıldı. Bir işçinin yarandığını gördüm. İşçi tavan parçalarının değmesi sonucu yaralandı" dedi.

İsa Akar-Harun Erdoğdu