Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda görevli Prof.Dr. M.S.’nin iddiaya göre kedisinin köpekler tarafından boğulmasının ardından bir köpeği bıçaklayarak öldürmesine, hayvan hakları savunucularından tepki gelmeye devam ediyor.

“Profesör olmakla insan olunmuyor”

EDHAYKO Başkanı Nurhan Kalender, yaşanan olayın ardından EDHAYKO olarak çok üzüldüklerini belirterek, “Kınıyoruz. Profesör olmakla veya makam sahibi olmakla insan olunamıyor. Şiddete meyilli insan her gruptan çıkabiliyor maalesef. Tabi ki bu çok üzücü, bir sağlık mensubunun, profesör olmuş bir hocanın nörologmuş kendisi bir canlıyı işkenceyle, bıçakla öldürmesi çok üzücü” dedi.

“Psikiyatrik uzmandan destek alması gerekiyor”

Ülkede hayvanlara işkencenin üst boyutta olduğuna değinen Kalender, “Bu tür insanların kesinlikle ıslah altına alınmaları gerekiyor. Bir psikiyatrik uzmandan destek almaları gerekiyor. Bu tür insanlar öfke kontrollerini yapamıyorlar. Bu insanlar her türlü makam ve mevkiden çıkabiliyorlar. Biz tüm canlılara yapılan şiddete zaten çok karşıyız. Kınıyoruz bu doktoru” ifadelerini kullandı.

“Olan maalesef o hayvana oldu”

Kalender, söz konusu olaya karışan profesörün öfke kontrolü alması gerektiğini vurgulayarak, “Umarım uzman yardımı alıp kendisi öfke kontrolü olayını aşabilir. Kız arkadaşı varmış sanırım, köpeğin kedisine zarar verdiğini düşünmüş o yüzden köpeği bıçaklamış. Ancak belki kız arkadaşına ya da diğer insanlara da yarın öbür gün şiddet uygulayabilir. Maalesef hayvanlara işkence ceza kanununda değil hayvanlara işkence, kabahatler kanununda. Şimdi en fazla bin TL para ödeyip tekrar yaşamına devam edecek. Olan o hayvana oldu. Üzgünüz” şeklinde konuştu.

Koray Ustabaşı