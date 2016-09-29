Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Köpeği bıçaklayıp öldüren profesöre EDHAYKO'dan tepki

Köpeği bıçaklayıp öldüren profesöre EDHAYKO'dan tepki

Edirne Hayvanları Koruma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender, kedisine zarar verdiği için köpeği bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen nöroloji uzmanı profesöre tepki gösterdi. Kalender, “Bu tür insanların kesinlikle ıslah altına alınmaları gerekiyor. Bir psikiyatrik uzmandan destek almaları gerekiyor” dedi.


29 Eylül 2016 12:50

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda görevli Prof.Dr. M.S.’nin iddiaya göre kedisinin köpekler tarafından boğulmasının ardından bir köpeği bıçaklayarak öldürmesine, hayvan hakları savunucularından tepki gelmeye devam ediyor.

“Profesör olmakla insan olunmuyor”
EDHAYKO Başkanı Nurhan Kalender, yaşanan olayın ardından EDHAYKO olarak çok üzüldüklerini belirterek, “Kınıyoruz. Profesör olmakla veya makam sahibi olmakla insan olunamıyor. Şiddete meyilli insan her gruptan çıkabiliyor maalesef. Tabi ki bu çok üzücü, bir sağlık mensubunun, profesör olmuş bir hocanın nörologmuş kendisi bir canlıyı işkenceyle, bıçakla öldürmesi çok üzücü” dedi.

“Psikiyatrik uzmandan destek alması gerekiyor”
Ülkede hayvanlara işkencenin üst boyutta olduğuna değinen Kalender, “Bu tür insanların kesinlikle ıslah altına alınmaları gerekiyor. Bir psikiyatrik uzmandan destek almaları gerekiyor. Bu tür insanlar öfke kontrollerini yapamıyorlar. Bu insanlar her türlü makam ve mevkiden çıkabiliyorlar. Biz tüm canlılara yapılan şiddete zaten çok karşıyız. Kınıyoruz bu doktoru” ifadelerini kullandı.

“Olan maalesef o hayvana oldu”
Kalender, söz konusu olaya karışan profesörün öfke kontrolü alması gerektiğini vurgulayarak, “Umarım uzman yardımı alıp kendisi öfke kontrolü olayını aşabilir. Kız arkadaşı varmış sanırım, köpeğin kedisine zarar verdiğini düşünmüş o yüzden köpeği bıçaklamış. Ancak belki kız arkadaşına ya da diğer insanlara da yarın öbür gün şiddet uygulayabilir. Maalesef hayvanlara işkence ceza kanununda değil hayvanlara işkence, kabahatler kanununda. Şimdi en fazla bin TL para ödeyip tekrar yaşamına devam edecek. Olan o hayvana oldu. Üzgünüz” şeklinde konuştu. 

Koray Ustabaşı

Etiketler: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabil


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!