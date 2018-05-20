Diğer
Kategoriler

Köpeğin röntgenini gören şok oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dere yatağında bulunan yaralı köpeğin vücudundan çıkanlar bu kadarına da "pes" dedirtti. Köpeğin vücudunda 300 saçma bulundu.

Köpeğin röntgenini gören şok oldu

20 Mayıs 2018 14:25

Bodrum’da Ortakent Mahallesi Kurudere Deresi etrafında yürüyüş yapan vatandaşlar, dere yatağı içerisinde kanlar içinde yatan bir köpek fark etti. Köpeğin yanına yaklaştıklarında yarı baygın halde olduğunu gören hayvanseverler, köpeği acil olarak veterinere götürdü. Röntgeni çekilen köpeğin vücudunda 300 saçma tespit edildi. Ön ayağının da kırık olduğu görülen köpek acil olarak ameliyata alındı. Yapılan ameliyatla 145 saçma köpeğin vücudundan çıkarılırken, kırık olan ayağı da sargıya alındı. Köpeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

Av tüfeği ile vurulduğu tespit edilen köpeğin röntgenini gören vatandaşlar ise şok oldu. Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, köpeği ayağını kırdıktan sonra kurşun yağmuruna tutan kişi veya kişilerden Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olacağını söyledi.  

Eren Ayhan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç