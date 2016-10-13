Her sezon yakaladıkları köpek balıklarının etini şifa olması için kanser hastalarına dağıtan Balıkçı Kenan bu yıl da aynı uygulamayı sürdürecek. Bu sezonun ilk köpek balığını palamut sürüsüyle birlikte yakaladıklarını söyleyen Kenan Balcı, mutluluğunu dile getirdi. Balcı mutluluğunun sebebini, ‘’Çünkü kanser hastalarımız bize hep köpek balığı olup olmadığını soruyordu. Bugün mevsimin ilk köpekbalığı yakalandı. Cuma günü saat 1’de bu balığı kesip gelen hastalarımıza şifa niyetine ücretsiz olarak dağıtacağız’’ şeklinde açıkladı.

ALTINCI KEZ DAĞITILACAK

Balık işinin şans işi olduğunu belirten Balcı, ‘’En son 20 sene önce bu kadar fazla palamut yakalanmıştı, bu sene de aynı şekilde palamut çıkıyor. Diğer balıklar palamuda göre daha az. Geçen sene 40-41 tane köpek balığı yakalamıştık. Bu sene henüz ilkini yakaladık ve inşallah bu balığı dağıtıp kanser hastalarına şifa niyetine dağıtacağız. Daha önce de yakaladığımız köpek balıklarını dağıtmıştık, bu altıncısı olacak’’ dedi.

DÜNYADA KANSER OLMAYAN TEK CANLI KÖPEK BALIĞI

Köpek balığı etinin kanser hastalarına iyi gelmesinin sebebini de açıklayan Balcı, ‘’Dünyada kanser olmayan tek canlı köpek balığı, bunu bilim adamları da söylüyor. O yüzden kanser hastalarımız ısrarla bu balığı istiyor. Biz de köpek balığı yakaladıkça ücretsiz bir şekilde hastalarımıza dağıtıyoruz’’ diyerek sözlerini noktaladı.

