İlginç olay Aydın’da yaşandı. Önceki gün Germencik ilçesi Yeni Mahalle’de bir çocuklu genç bir çiftin evine giren fare mutfak tüpünün hortumunu kemirince sabah sobayı yakmak isteyen evin hanımının çakmağı ateşlediği sırada ev büyük bir gürültü ile patladı ve ardından yangın çıktı. Gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada henüz yeni doğum yapmış bir anne köpek de evin devrilen duvarının altında kalarak telef oldu. Bu arada henüz gözleri bile açılmamış 8 köpek yavrusu ortada kalınca mahallenin çocukları marketten aldıkları süt ile yavru köpekleri beslemeye çalıştı. Gözleri henüz açık olmadığı için beslenemeyen yavru köpekler için Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne arayan çocukların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler yavru köpekleri alıp barınağa götürdü.

“Barınaktaki köpekler annelik yaptı”

Yaklaşık bir gündür süt içemediği için zor durumda olan yavru köpekler barınakta anne ve yavru köpeklerin olduğu bölüme alındı. Kardeş sayısı çok olduğu için 2-3 anne köpeğe paylaştırılan henüz yeni doğmuş olan yavru köpekleri hiçbir dişi köpek reddetmedi. Barınak görevlileri tarafından yeni anneleri ile tanıştırılan yavru köpekleri dişi köpekler şefkat ve merhametle sahip çıkıp emzirdi.

‘Kabul etmezse süt vermiyor’

Hayvanlar aleminde ilginç kuralların olduğunu ve özellikle köpeklerin çok duygusal davrandığını belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerinden Nihat Gütmaç, “Germencik’te yıkılan bir evin duvarının altında kalan anne köpeğin yavrularını barınağa getirdik. Sayıları çok olunca birkaç anneye paylaştırdık. Anne köpek ile yavru köpeği bu tür durumlarda karşılaştırıyoruz. Anne yavruyu kokluyor. Eğer kabul ederse emmesine izin veriyor. Kabul etmezse emmesine izin vermediği gibi kendisine yaklaştırmıyor. Bu olay sonucu annelerini kaybeden yavru köpeklerin hepsi de daha önce hiç karşılaşmadıkları ve akrabalık bağı da olmayan diğer anne köpekler tarafından kabul gördü” dedi.

İbrahim Kılınç