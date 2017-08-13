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Köpeklere özel otel: Yok yok !

İstanbul Çekmeköy’de köpekler için kurduğu butik köpek otelinde kafessiz ortamda özel odalarda köpeklere konaklama ve kreş hizmeti sunan Fatih Altıkardeş, sahipleri tatile çıkan köpeklere konforlu bir yaşam sunuyor.

Köpeklere özel otel: Yok yok !

13 Ağustos 2017 15:49
Köpeklere özel otel: Yok yok ! - Tıkla İzle

Tatil zamanlarında evlerinde besledikleri köpeği bırakacak uygun bir yer bulma konusunda sorun yaşayan Fatih Altıkardeş ile arkadaşı, Çekmeköy’de bir butik köpek oteli kurdu. Çekmeköy Çavuşbaşı Caddesi üzerinde hizmet veren 3 katlı otelde 32’si 4 metrekare, 3 tanesi ise suit olmak üzere 35 oda bulunuyor. Otel saatlik, günlük ve uzun süreli olarak köpek bakım hizmeti veriyor. Camlı ferah bir ortamda güvenli bir şekilde barınma hizmeti veren köpek oteli ev konforunu aratmıyor. Otel üç bölümden oluşan geniş bahçesinde köpeklerin rahatça dolaşması ve açık havada vakit geçirmesine imkan sağlarken, hayvan sahipleri telefonlarına indirdikleri program sayesinde tatilde 24 saat köpeklerinin ne durumda olduğunu izleyebiliyorlar. Her köpeğin kafesiz odalarda kaldığı otele hayvanlarını bırakmak isteyenlere otel servis hizmeti de sunuyor.

“KONAKLAMA HİZMETİ VERİYORUZ”

Otelin sahibi Fatih Altıkardeş, “Tarçın’ı bırakacak hiçbir yer bulamayınca köpek kabul eden otellere gidelim derken içimize sinmedi. Dedik ki biz neden böyle bir otel açmıyoruz. Köpek sahiplerinin güvenle, huzurla köpeklerini bırakabilecekleri bir yer. Geçen sene Ekim, Kasım gibi başladık projeye. Nisan ayı itibarıyla da faal hale geldik. Hem belediyeden hem de Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığından izinlerimizi tamamladık” dedi.

Butik köpek otelinde verdikleri hizmeti anlatan Altıkardeş, “Öncelikle konaklama hizmeti veriyoruz. Siz tatile giderken köpeğinizi bize bırakıyorsunuz. Burada kafessiz ortamda her bir köpek için 4 metrekare odalarımız var. Orada konaklıyor. Kreş hizmeti veriyoruz. Günlük birkaç saatliğine de köpeğinizi bize bırakabiliyorsunuz. Bir pet shopumuz var. Canlı hayvan satışı yapmıyoruz ama her türlü hayvan için her türlü ürünü bulundurmaya çalışıyoruz. Transfer hizmetimiz var. Siz gelemediğiniz zaman biz aracımızla gelerek köpeğinizi alıyor evinize getirebiliyoruz. Onun dışında yıkama, kuaför hizmetimiz var. Burada veteriner hizmeti veremiyoruz ama sözleşmeli bir veterinerimiz var, gerektiği durumda o gelerek burada aşı ve diğer gerekli hizmetleri verebiliyor” diye konuştu.

Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer 


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