Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Çevre
  •  » Köpeklerin karnını doyurmak için her gün 50 kilometre yol gidiyor

Köpeklerin karnını doyurmak için her gün 50 kilometre yol gidiyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir vatandaş, sokak hayvanlarının soğuk havada açlıktan ölmemesi için her gün 50 kilometre yol giderek yiyecek bırakıyor.

Köpeklerin karnını doyurmak için her gün 50 kilometre yol gidiyor

06 Şubat 2017 12:38

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir vatandaş, soğuk havada yiyecek bulmaktan zorlanan köpeklerin yardımına koştu. Her gün 50 kilometre yol giden ve 1 metreyi bulan karda köpeklere yiyecek bırakan Orhan Taviloğlu, "Bir iş için Tosya’dan Kastamonu’ya giderken yol kenarında yaklaşık 30 adet sokak köpeği gördüm. Arabamı park ederek bu köpeklere ekmek verdim" dedi.
Tosya ilçe merkezine giderek 70 tane ekmek aldığını ifade eden Taviloğlu, "Yaklaşık 50 kilometre mesafe bulunan bu köpeklerin karnını doyurmak için haftada 3-4 defa geliyorum. Bu yer kar ile kaplı ıssız bir alan olduğu için köpekler yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bazen yoldan geçen vatandaşlar da ekmek veriyor. Hayvan severlerin ve yetkililerin acilen bu konuya bir çözüm bulmaları gerekli. Yoksa bu hayvanlar bir gün açlıktan telef olacak. Böyle bir durum meydana gelir ise bu duyarsızlığın vebalini kimse vicdanında taşıyamaz. Yazıktır, günahtır ne olur bu köpeklere yardım edin" diye konuştu.
Karla kaplı bölgede yaşam mücadelesi veren sokak köpekleri, kurtarılmayı bekliyor.

Sedat Ağacıkoğlu 

 

Etiketler: kastamonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ÇEVRE VİDEO GALERİ
ÇEVRE FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!