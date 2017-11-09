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Köprü yola uymayınca dolgu çalışması yapıldı!

Rize'de merkeze bağlı Gündoğdu-Veliköy yolu üzerinde DSİ tarafından yolu karşı tarafa bağlayacak olan köprünün yüksekliği yola uymayınca köprüyü yola uydurmak için dolgu çalışması yapılmaya başlandı.

Köprü yola uymayınca dolgu çalışması yapıldı!

09 Kasım 2017 11:39


RİZE (İHA) - 
Veliköy’e 1 km mesafede bulunan ve yolu karşı tarafa bağlayacak dere üzerinde DSİ tarafından yapılan köprü her iki tarafın yoluna paralel olmayınca bu kez yapılan köprünün kenarlarına yüksek betonlar dökülerek köprü üzerinde dolgu yapılması kararlaştırıldı. Çalışmalarına başlanan köprü üzerindeki beton bloklar bittiğinde köprü üzerinde hafriyat dolgusu yapılarak her iki bağlantının normal seviyeye gelmesi sağlanacağı belirtilirken, DSİ tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Vatandaşlar yapılan çalışmalara tepki gösterirken, yöre sakinlerinden 77 yaşındaki Ayten İpek (77) yaptığı açıklamada,''Bu yol burada hiç uygun olmadı. Mühendisler daha iyi bilir ancak şık durmadı. Bence bunu yaparken yan yaptılar. Burada dere geldiği vakit bunu alır gider. bu köprünün direklerini daha yüksek yapmaları doğru olurdu. Şimdi yaptıkları işi başka şekle uydurmaya çalışıyorlar'' ifadesini kullandı. 

Bayram Ali Sarı

 

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