Başrollerinde Belçin Bilgin ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı 'Kördüğüm' dizisi geçtiğimiz sezona damga vursada yeni sezonda istenileni veremedi.

Yeni sezon başlangıcında Belçim Bilgin sürpriz bir şekilde diziye veda etti ve onun yerine Burcu Kara diziye dahil oldu. Ancak yapılan bu hamlede dizinin reytinglerinin yükseltmeye yetmedi. Kördüğüm son bölümlerde rayting sıralamasında çok kötü sonuçlar alınca kanal projeyi bitirme kararı aldı. Dizi dün akşam yayınlanan son bölümüyle ekranlara veda etti.