Körfez’de herkesin bir fidanı olacak

Körfez Belediyesi, Körfez Kent Konseyi, Başiskele Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Çağdaş Engelliler Derneği iş birliği ile Körfez Devlet Hastanesi’nin arka kısmındaki alanda 300 fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikme etkinliğine, Körfez Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Sarıışık, Körfez Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Körfez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aslı Kuş, Başiskele Engelliler Meclisi Başkanı Ümmühan Aysu ve Çağdaş Engelliler Derneği Genel Sekreteri Deniz Mut katıldı. Halide Edip Adıvar Ortaokulu Müdür Yardımcısı Onur Şahin ve öğrencilerin de katıldığı etkinliğe ayrıca Körfez Belediyesi yetkilileri de katıldı. Protokol üyeleri ve öğrenciler 300 Toros Sediri dikti.

Törende kısa bir konuşma yapan Başiskele Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı ve Çağdaş Engelliler Derneği Genel Koordinatörü Ümmühan Aysu, “Sağlıklı bir yaşam için, bir fidan bir hayat projesini ‘herkesin bir fidanı olsun sloganı’ ile başlattık. Birçok ilçemizde fidanlar diktik. Burada sizlerle birlikte olmak çok güzel” dedi.

Murat Kanber

