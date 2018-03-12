KOSGEB kredisi nasıl alınır? KOSGEB şartları | KOSGEB başvurusu

Kendi işini kurmak isteyenlere büyük fırsatlardan biri de KOSGEB kredisi. KOSGEB'e üye olarak tüm olanaklardan yararlanabilirsiniz. Peki KOSGEB şartları nelerdir? Kimler KOSGEB kredisi alabilir? KOSGEB kredisi almak için ne yapmalıyız?

KOSGEB KREDİSİ NASIL ALINIR? KOSGEB İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

KOSGEP hibe ve desteklerinden yararlanmak için ilk olarak; KOSGEB’e üye olunmalıdır. Bunun için KOSGEB‘e giriş yaptıktan sonra şifre ve kullanıcı almak gerekir. Bu esnaf için de KOBİ’ler için de gerekmektedir.

KOSGEB’e üye olan KOBİ’ler KOSGEB KOBİ beyannamesini doldurmalı ve, kredi başvurusu için KOSGEB veri tabanına kayıt olmalıdır. KOSGEB veri tabanına kayıt olmak için ise KOSGEB girişten girip bütün bilgilerinizi, vergi numaranızı yazmanız gerekir. Bu şekilde kayıt birkaç dakikada yapılabilmekledir.

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KOSGEB'in desteklediği Sektörler Nelerdir?

KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB’in 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB’e verilmiştir. 18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, KOSGEB’in geliştirilmesinden sorumlu olduğu sektörler belirlenmiştir.

KOSGEP ŞARTLARI NELERDİR?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 18 yaş üstü olmak

- Yeni bir işletme kurulacaksa daha önce hiç KOSGEB kredisi alınmamış olması gerekir

DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

• Girişimci adayının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak katılım sertifikasının alınması

• İşletmenin kurulması,

• KOSGEB veri tabanına kayıt yapılması,

• KOBİ Bilgi Dokumanı,

• KOBİ Beyannamesi ve eklerinin KOSGEB’e sunulması,

• KOBİ Beyannamesinin onaylanmasından sonra Yeni Girişimci Desteği Başvurusunun ve İş Planının online hazırlanması.

• Yeni Girişimci Desteği Başvurusunun, İş Planının ve eklerinin kaşeli imzalı olarak KOSGEB’e verilmesi.

• Başvurunun ön değerlendirmesinin yapılması ve uygun olması halinde Kurula sevk edilmesi,

• Kurul Toplantısının yapılması,

• Başvurunun kabulü halinde işletmenin Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesinin teslimiyle destek sürecinin başlatılması,

• Kurulun uygun bulduğu ve hizmet/ürün alımı tamamlanan giderlere ilişkin online olarak Ödeme Talep Formu hazırlanması ve ekleriyle KOSGEB’e teslimi,

• Ürün tespit işlemlerinin KOBİ Uzmanları tarafından yapılmasına müteakip bütçe durumuna göre destek ödemesinin yapılması.