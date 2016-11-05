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Kosova Türklerinin sesi 65 yaşında

Kosova’da yaşayan Türk halkının sesi olan Kosova Radyosu Türkçe yayınları, yayın hayatına başlamasının 65’inci yılını kutluyor.


05 Kasım 2016 10:19

Kosova’da Türk halkının yeniden var olmasının resmiyet kazandığı 1951 yılında Türkçe medyanın mihenk taşı olan Priştine Radyosu Türkçe yayınları, Türk sanat ve halk orkestrası ile birlikte faaliyete başladı. Kosova’da Türklüğün ve Türkçe’nin yaşatılmasında önemli katkıları olan Kosova Radyosu Türkçe yayınları, bu yıl var oluşunun 65’inci yılını kutluyor. 

Kosova Radyosu Türkçe Yayınları Sorumlusu Güner Şaban, 1951 yılında Kosova Türklerinin haklarının korunmasında ve haklarının verilmesinde önemli bir yıl olduğunu hatırlatarak, "O günden bugüne kadar Kosova Radyosu ve radyonun medyadaki gücü, Kosova’da Türk halkının sesi olmuştur. Gelecekte de Kosova halkının, Kosova türk toplumunun gelecekte önemli bir sesi olacağına inanıyoruz. Kosova Radyosu eğlendirici bir radyo değildir. Bu radyoda çalışanlar halkı bilgilendirici ve bilinçlendirici misyonuyla üstlenmiştir” dedi.

Radyo program yapımcısı Berkant Tsuri, Kosova toplumunun farklı rejimlerden geçtiğini dile getirerek, “Türk toplumu da bu rejimlerden nasibini aldı. Buradaki Türk toplumunun çıkarlarını koruyan en önemli kurum Kosova’da yayın yapan Türk Radyosu oldu. Bu da şunu gösteriyor. Bir milletin varlığını gösteren en önemli unsurlardan biri iletişimdir. Bizim ilk iletişim aracımız Kosova Radyosu’dur” ifadelerini kullandı. Tsuri, Kosova Türk toplumunun haber alma hakkını bu radyo ile gerçekleştirdiğini vurguladı.

Genç program yapımcılarından Arzu Ustaibo, radyonun devamlılığının sağlanması açısından Kosova’daki halkı için iki ana unsur bulunduğuna dikkat çekerek, “Eğitim ve kültür; bunlar bizim için çok önemli iki nokta. Dolayısıyla buradaki Türk halkının varlığını devam ettirebilmesi için Kosova Radyosu Türkçe programı ciddi bir misyon yüklenmiş durumda ve biz bu misyonu en iyi şekilde icra etmekte çalışıyoruz ki buradaki devamlılığımızı daha kaliteli ve daha yüksek seviyeye taşıyabilmekte için” dedi. 

Gülten Nobırda, anavatan Türkiye’den uzakta Kosova gibi bir ülkede yaşayan Türkler için 1951 yıllarında kurulan Türkçe Radyo programlarının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Mesleği tercümanlık olan Nobırda, “Türklüğümüzü, Türkçe'yi yaşatabilmek için, varlığımızı sürdürebilmek için temel taşlardan biridir. Biz aslında bu radyo yayınları ile büyüdük” diye konuştu.

Radyonun toplumdaki önemi ve yerinin apayrı olduğunu kaydeden öğretmen Agnesa Raşit Globoder, "Radyoda her şey hakkında ister eğitim, ister örf ve adetlerimiz, ister ekonomi ve siyasi, ister ruhumuzun gıdası olan müzik hakkında bilgilendiriyoruz ve bilinçlendiriyoruz" dedi. 

Emekli Halit Halaç, Priştine Radyosu'nun çok önemli bir haber merkezi olduğunu ifade ederek, “Tüm haberlerimizi anadilimizde alırdık. Orada kendi yayınlarımız vardı. Çocuk yayınları, çocuk tiyatroları, haberler. Tüm haberleri bu radyodan alırdık” dedi.

1999 yılı öncesinde 30 personelin çalıştığı Türkçe kamu radyosunda yayın hacminin küçültülmesiyle birlikte personel sayısı 6’ya indirildi. Kosova Radyosu, 1999 yılı öncesi günde 7 saatlik programının 1999 yılı sonrasında uluslararası idarenin kararıyla 2 saate indirilmesine rağmen Kosova Türklerinin sesi olmayı sürdürüyor. 


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