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Kosovalıların göğsünü kabartan resmi geçit

Kosova bağımsızlığının 10. yıl dönümü çerçevesinde yapılan kutlamalarda, düzenlenen resmi geçit Kosovalıların göğsünü kabarttı.

Kosovalıların göğsünü kabartan resmi geçit

18 Şubat 2018 21:17
Kosovalıların göğsünü kabartan resmi geçit - Tıkla İzle

Kosova’nın başkenti Priştine’de, bağımsızlığının 10. yıl dönümü çerçevesinde Kosova Güvenlik Kuvvetleri (FSK) ve Kosova Polis tarafından resmi geçit düzenlendi.

Binlerce vatandaşın büyük bir coşku ve heyecanla izlediği ve aralarında Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ve eski Başbakan ile AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun da yer aldığı çok sayıda yabancı ülke temsilcisinin katıldığı tören, Kosova bayrağının göndere çekilmesi ve milli marşın okunmasıyla başladı.
“Rahibe Teresa” meydanından başlayan ve “Zahir Payaziti” meydanına kadar devam eden Kosova Güvenlik Kuvvetleri ve Kosova Polisi’nin resmi geçidi, törene katılan binlerle vatandaş tarafından uzun uzun alkışlandı.
Törende konuşan Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova’nın özgürlüğe kavuşması ve devlet olması sürecinin, rüyası olan çok sayıda neslin hayalinin gerçek olmasına katkı sağladığını belirtti.

“10 yıl önce 17 Şubat’ta bağımsızlığın ilan edilmesi, halkımızın en önemli olayıdır” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Thaçi, bölgede en iyi teşkilatlardan olan Kosova Güvenlik Kuvvetleri ile Kosova Polisi’nin, ülkenin barış ve istikrarının en güçlü güvenceleri olduğunu hatırlattı.

Thaçi, Kosova Güvenlik Kuvvetleri’nin, Kosova Silahlı Kuvvetleri’ne dönüşmesi kararının en kısa sürede verilmesini beklediklerini söyledi. Ardından düzenlenen resmi geçitte yer alan güvenlik ile polis özel birlikleri,adımlarıyla meydanları inletti. 10’uncu bağımsızlık yıldönümü resmi geçidi, Kosovalıların adeta göğsünü kabarttı.

17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kosova, 116 ülke tarafından resmen tanındı.

Ercan Kasap
 

 

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