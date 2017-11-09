Köy çocukları zırhlı askeri araca bindi

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ile Beşdam Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çiçekveren Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Zırhlı araca alınan minik öğrenciler ve köy çocukları, köy içinde gezdirilerek güzel bir gün yaşadılar.

Köyde yaşadıkları için çok fazla sosyal aktiviteleri olmayan köy çocukları, jandarma personelinin güzel ve örnek davranışı sayesinde keyifli saatler yaşadılar. Minikler, İlçe Jandarma Komutanlığı envanterine yeni giren ‘Kirpi’ zırhlı araca binerken ve inerken, “en büyük asker bizim asker” diyerek sevgi gösterisinde bulundu.

Yaşadıkları sevinç ve heyecan gözlerimde okunan öğrenciler ve köy çocukları, jandarma personeline teşekkür ettiler.

Veysel Eşin