Köy Enstitüleri Çizgi Koleji’nde yaşatılıyor

Köy Enstitüleri’nin kuruluşu yıldönümüne özel hazırlanan program Çizgi Koleji Silivri Kampüsünde gerçekleştirildi. Kurum kurucusu Ulaş Velioğlu’nun da katılımıyla kampüs konferans salonunda gerçekleştirilen programa konuk olarak katılan ve Köy Enstitüleri’nin ruhunu taşıyan Sebahattin Çılbır, Erdoğan Gül ve Cengiz Çallıoğlulları katılımcılara Köy Enstitüleri’nin o yıllardaki durumunu slayt eşliğinde aktardı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Velioğlu, "Kolejin değerlerini belirlerken birçok yöntem araştırdık. Dünyanın birçok ülkesinde bilinen eğitim öğretim yöntemlerini inceledik. Bunlardan en yakını Finlandiya eğitim sistemiydi. Bu eğitim sistemini yerinde inceleyip geri döndüğümüzde akademisyenlerimizle bu sistemi değerlendirip tartıştık. Aslında başarıyı, eğitim öğretim yöntemlerini çokta uzakta aramamamız gerektiğini fark ettik. Bizim Cumhuriyet tarihimizin en önemli değerlerinden biri olan Köy Enstitüleri’nde bugün bilinen adıyla yaparak ve yaşayarak öğrenme modelinin uygulandığını gördük. Bizlere dedelerimizden miras kalan bu modeli günümüz koşullarına entegre edip okullarımızda uygulamaya karar verdik" dedi.

Program, Sebahattin Çılbır, Erdoğan Gül ve Cengiz Çallıoğlulları katılımcılara Köy Enstitüleri’nin o yıllardaki durumunu slayt eşliğinde aktarmasıyla devam etti.

Çizgi Koleji Silivri Kampüsü, öğrenci, öğretmen ve velilerine Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümünde düzenledikleri özel program, kampüs alanı içerisinde Köy Enstitülerinin ruhuna uygun olarak oluşturulan öğrencilerin el becerilerini geliştirmesine uygun olarak hazırlanan alanın açılışı yapıldı.